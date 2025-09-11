«Россия не отступит». Путин сделал жесткое предупреждение западным сторонникам Украины

Решение стран НАТО из «коалиции желающих» об отправке войск на Украину повлечет жесткий ответ России. Об этом в своем материале написали журналисты газеты The New York Times , изучившие выступления президента Владимира Путина в Китае и на Восточном экономическом форуме.

Авторы подчеркнули, что к теме Украины российский лидер вернулся спустя несколько недель после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

«Обращаясь к союзникам Киева в Европе, Путин предупредил, что они столкнутся с опасностью, если реализуют свои планы по размещению войск на Украине», — указали в материале.

Глава государства отметил, что размещение войск НАТО около российских границ входило в число первопричин конфликта, а значит, такого пункта в вероятном мирном соглашении быть не может.

Журналисты отметили, что Путин оставил оппонентам пространство для маневра, отметив, что появилась возможность завершения боевых действий, но если ей не воспользоваться, то военные решат поставленные перед ними задачи своими методами.

Отдельно президент подчеркнул, что украинские войска столкнулись с масштабным дефицитом личного состава, что грозит полным обрушением фронта.

По мнению авторов, все это свидетельствует о том, что Россия не намерена отступать от выполнения задач специальной военной операции и пойдет на прекращение огня только на своих условиях.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме Путин назвал законными целями для ударов размещенные на Украине войска из стран НАТО. Глава государства пояснил, что появление европейских контингентов в соседней стране станет первым шагом по втягиванию Украины в альянс.