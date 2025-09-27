Урегулирование украинского кризиса возможно только через полную демилитаризацию и лишение Киева возможности продолжать боевые действия. Вопрос остался в повестке переговоров. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что переговоры об урегулировании продолжаются и Россия настаивает на своей позиции о ликвидации угрозы со стороны Украины.

«Мы не снимали вопрос о демилитаризации Украины. Она должна быть лишена возможности физически вести войну. Режим, который привел к нацизму, не может править этой страной, потому что является токсичным», — заявил Мирошник.

Ранее он отмечал, что позиции России и Украины оказались настолько разными, что не удалось даже сформировать базу для предварительных договоренностей.

Мирошник пояснил, что невозможность выхода на компромисс мешает повышению уровня контактов переговорных групп, не говоря уже о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.