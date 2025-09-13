Позиции России и Украины по урегулированию конфликта не позволили сформировать даже скелет договоренностей, поэтому о повышении уровня контактов переговорных групп говорить сейчас не приходится. Об этом в комментарии ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он пояснил, что сначала сторонам необходимо найти компромиссные решения по всем волнующим проблемам, которые устроят всех. Но этого результата пока не достигли.

«Сейчас у нас нет базы, нет, извините, даже скелета таких договоренностей, потому что слишком разнятся подходы, которые исповедуют Россия и Украина», — заявил Мирошник.

Представитель МИД добавил, что украинская сторона не проявила никакого желания найти выход из сложившегося кризиса, а пока диалог не возобновится, ни о какой встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского можно не думать.

Мирошник напомнил, что российская сторона не отказывалась от встречи, но она должна принести результат. Просто переговоры ради переговоров — это хайповая мизансцена, которую пытается разыграть Зеленский.

Путин в ходе выступления на пресс-конференции по итогам поездки в Китай пригласил Зеленского в Москву. Глава государства подчеркнул, что никогда не отказывался от переговоров, но не понимает смысла возможной встречи, так как президентские полномочия нынешнего главы киевского режима давно закончились.