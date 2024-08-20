МИД России: временное соглашение ЕАЭС с Монголией подпишут до конца года

Временное торговое соглашение Евразийского экономического союза с Монголией о свободной торговле планируют подписать до конца года. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

«В начале июля состоялась встреча по вопросу о заключении временного торгового соглашения между Союзом и Монголией, мы достигли принципиальных договоренностей о содержании этого документа», — отметил он.

С начала года товарооборот между Россией и Монголией увеличился на 21%.

Россия также придает большое значение развитию многоплановых отношений с Азербайджаном. Как отметил президент Владимир Путин, в основе сотрудничества двух стран лежат принципы равенства, учета интересов друг друга. Государства на протяжении долго времени остаются важными друг для друга экономическими партнерами.

Важное торговое сотрудничество с Россией ведет и Казахстан. Власти страны не намерены слепо следовать антироссийским санкциям, поскольку они негативно влияют на деятельность местных компаний, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.