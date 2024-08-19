Путин заявил о важности развития многоплановых отношений с Азербайджаном

Владимир Путин после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия придает большое значение развитию многоплановых отношений с республикой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский президент указал, что в основе сотрудничества двух стран лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и тесные человеческие и культурные узы.

Путин добавил, что особое внимание на переговорах уделялось наращиванию взаимной торговли между государствами.

«Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами», — сказал он.

Путин прилетел с двухдневным визитом в Баку накануне. Переговоры состоялись в понедельник, 19 августа, в резиденции «Загульба». Перед встречей с главой Азербайджана Путин возложил венок к могиле общенационального лидера страны Гейдара Алиева.