Путин заявил о важности развития многоплановых отношений с Азербайджаном

Путин: Россия придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном

Фото: РИА «Новости»

Владимир Путин после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия придает большое значение развитию многоплановых отношений с республикой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский президент указал, что в основе сотрудничества двух стран лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и тесные человеческие и культурные узы.

Путин добавил, что особое внимание на переговорах уделялось наращиванию взаимной торговли между государствами.

«Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами», — сказал он.

Путин прилетел с двухдневным визитом в Баку накануне. Переговоры состоялись в понедельник, 19 августа, в резиденции «Загульба». Перед встречей с главой Азербайджана Путин возложил венок к могиле общенационального лидера страны Гейдара Алиева.

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