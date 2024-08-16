Казахстан отказался слепо соблюдать санкции Запада против России

Власти Казахстана не намерены слепо следовать санкциям против России, поскольку они негативно влияют на деятельность местных компаний. Об этом агентству Bloomberg сообщил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин.

По его словам, страна не стала присоединяться к запрету на поставки в Россию шариковых подшипников, которые можно применять в оборонной промышленности.

«Мы не позволим, чтобы казахстанским производителям запретили вести торговлю», — сказал Жумангарин.

При этом заместитель премьер-министра отметил, что в случае введения против нее санкций республика «не устоит». Он не стал уточнять, о каких именно рестрикциях идет речь — прямых или вторичных.

«Западные санкции против России нанесли серьезный ущерб и Казахстану. Наши производители несут убытки, а бывшие клиенты в России переориентировались на внутренних поставщиков и процветают. Вся прибыль могла бы оставаться в Казахстане в случае отсутствия санкций», — добавил он.

Ранее в Казахстане приостановили объединение двух крупных бирж из-за санкций против России.