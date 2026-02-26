Финляндия потратила значительные средства за закупку американских истребителей F-35, стремясь нарастить собственные силы на фоне отношений с Россией. Только это бессмысленные траты, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала .

Финские власти фактически опустошили государственную казну, желая получить флот американских истребителей для борьбы с Россией. При этом с военной точки зрения это бессмысленные меры.

«Россия, вероятно, может уничтожить все финские авиабазы в течение 24 часов залпом ракет „Кинжал“. И на этом финский флот F-35 прекратил бы свое существование», — сказал аналитик.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил, что НАТО своими действиями против России может спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике. Лидерам Евросоюза стоит одуматься и перейти к политике деэскалации, в том числе перестать поддерживать Украину.