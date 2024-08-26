Россия инициировала заседание СБ ООН по «неудобным вопросам» об Украине

Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине

Фото: Unsplash

По инициативе России 30 августа пройдет заседание Совбеза ООН. На нем обсудят поставки западного оружия на Украину, сообщил первый заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он заявил, что в Совбезе ООН долго не обсуждали украинский кризис, ведь после «курской авантюры» киевского режима это выглядело неуместно. Наконец западные члены организации инициировали заседание 28 августа. Полянский сообщил, что вслед за ним пройдет еще одна встреча, но уже по запросу постпредства России.

«Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по московскому времени) 30 августа. Затронем в ходе него и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения», — сказал дипломат.

Члены Совбеза ООН в июле уже обсуждали поставки западного оружия на Украину. RT сообщил, что представители Великобритании не позволили пригласить на встречу украинских дипломатов.

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