Украину не пригласили на заседание СБ ООН по вопросам поставок оружия ВСУ

Небензя: Украину и ЕС не позвали на заседание СБ ООН, несмотря на предложение РФ

Представителей ЕС и Украины не пригласили на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное поставкам оружия киевскому режиму. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, его слова передало РИА «Новости» .

Небензя объяснил, что РФ предложила членам Совета пригласить страны Евросоюза вместе с Украиной, чтобы их представители могли поучаствовать в мероприятии.

«Естественно, принять такое приглашение или отказаться — это суверенное право любого государства, которое никто не может принудить», — объяснил он.

По словам Небензя, член Совета не позволил направить приглашение, объяснив это тем, что оно может стать способом оказания давления на Евросоюз и Украину.

Ранее постпред РФ при ООН заявил, что украинскому правительству нужно присмотреться к мирным инициативам российского лидера Владимира Путина. По мнению Небензи, лучше условий для урегулирования конфликта уже не будет.