Украину не пригласили на заседание СБ ООН по вопросам поставок оружия ВСУ
Небензя: Украину и ЕС не позвали на заседание СБ ООН, несмотря на предложение РФ
Представителей ЕС и Украины не пригласили на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное поставкам оружия киевскому режиму. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, его слова передало РИА «Новости».
Небензя объяснил, что РФ предложила членам Совета пригласить страны Евросоюза вместе с Украиной, чтобы их представители могли поучаствовать в мероприятии.
«Естественно, принять такое приглашение или отказаться — это суверенное право любого государства, которое никто не может принудить», — объяснил он.
По словам Небензя, член Совета не позволил направить приглашение, объяснив это тем, что оно может стать способом оказания давления на Евросоюз и Украину.
Ранее постпред РФ при ООН заявил, что украинскому правительству нужно присмотреться к мирным инициативам российского лидера Владимира Путина. По мнению Небензи, лучше условий для урегулирования конфликта уже не будет.