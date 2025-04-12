Главы МИД России и Турции провели переговоры в Анталье

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анталье. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Источник РИА «Новости» в Турции уточнил, что Лавров и Фидан на полях Анталийского дипломатического форума обсудили вопросы энергетики и дали оценку двусторонним отношениям стран.

Также дипломаты обсудили ситуацию на Украине, вопросы судоходства в Черном море, события в Сирии и Газе.

Ранее стало известно, что российские банковские карты вновь заработали в Турции. Клиенты Сбера, ВТБ и МТС-банка получили возможность платить с помощью QR-кодов. Процесс оплаты точно такой же, как в системе СБП. Сумму покупки спишут в рублях и автоматически переконвертируют в лиры.

Улучшаются отношения стран и в туризме. В АТОР ожидают, что летом 2025-го турпоток вырастет на 10%.