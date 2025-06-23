Россия и США продолжают контакты на фоне войны Ирана и Израиля

Россия продолжает контакты с США, на повестке — в том числе и тема Ирана, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе», — заявил он.

При этом Ушаков добавил, что разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сегодня не планируется.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что «пощады для США не будет», если Иран из-за ударов закроет для судов Ормузский пролив. По словам финансиста, в таком случае цены на нефть резко взлетят.

По мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, США открыли ящик Пандоры, устроив атаку на иранские ядерные объекты. Он добавил, что если не остановить эскалацию, то мир окажется на грани ядерной войны.