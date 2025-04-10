Россия и США обсудили стабильное банковское обслуживание дипломатических миссий

Российские и американские переговорщики на встрече в Стамбуле обменялись нотами, чтобы обеспечить стабильное банковское обслуживание дипломатических миссий в обеих странах. Об этом сообщил Госдепартамент в пресс-релизе по итогам переговоров.

Также США выразили озабоченность из-за ограничений, которые российская сторона ввела на работу американского посольства в Москве.

Посол в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил, что переговоры прошли в позитивном ключе.

«Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи», — привело его слова РИА «Новости».

Консультации начались утром 10 апреля. Российскую делегацию возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Переговоры длились около шести часов с перерывом на обед.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что тема Украины не входит в программу переговоров.