Россия и США обсудили стабильное банковское обслуживание дипломатических миссий
Российские и американские переговорщики на встрече в Стамбуле обменялись нотами, чтобы обеспечить стабильное банковское обслуживание дипломатических миссий в обеих странах. Об этом сообщил Госдепартамент в пресс-релизе по итогам переговоров.
Также США выразили озабоченность из-за ограничений, которые российская сторона ввела на работу американского посольства в Москве.
Посол в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил, что переговоры прошли в позитивном ключе.
«Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи», — привело его слова РИА «Новости».
Консультации начались утром 10 апреля. Российскую делегацию возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Переговоры длились около шести часов с перерывом на обед.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что тема Украины не входит в программу переговоров.