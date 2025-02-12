Освобожденный Фогель вышел на встречу Трампом с банкой пива в руках

Бывший сотрудник американского посольства в России Марк Фогель на встрече с президентом США Дональдом Трампом появился с банкой пива в руках. Об этом сообщило издание USA Today .

«Спасибо всем, кто занимался моим освобождением. Спасибо США за все приложенные усилия в этом процессе», — обратился со словами благодарности Фогель.

Трамп поддержал экс-дипломата и отметил, что признателен российскому коллеге Владимиру Путину за освобождение Фогеля. Он назвал договоренность об этом «очень разумной и справедливой».

Фогеля задержали в августа 2021 года в аэропорту Шереметьево, таможенники обнаружили в его багаже наркотические вещества. Американцу предъявили обвинение в хранении и контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, он полностью признал свою вину.

Суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима.