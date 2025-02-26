Глава РФПИ ответил на пост Трампа о редкоземельных металлах

Россия занимает четвертое место в мире по объему запасов редкоземельных металлов. Об этом в социальной сети X написал принимавший участие в переговорах России и США в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Так руководитель РФПИ ответил на высказывание американского президента Дональда Трампа, заявившего о желании США покупать природные ресурсы не только на Украине, но и в России.

«Россия по объему запасов редкоземельных металлов занимает четвертое место в мире, — написал Дмитриев.

Минприроды накануне заявляло, что запасы 29 видов редких металлов в стране составляют примерно 658 миллионов тонн. Этого объема хватит как на долгосрочную перспективу, так и на текущие потребности промышленности.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова предложить США сотрудничество по разработке месторождений редкоземельных металлов, в том числе на территории новых регионов.