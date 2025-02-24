Путин объявил о готовности к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам

Россия готова предложить американским властям сотрудничество по разработке месторождений редкоземельных металлов, в том числе на территории Донбасса и Новороссии. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства подчеркнул, что ведет речь не только о властях страны, но и американских компаниях, которые заинтересованы в добыче подобного сырья.

«Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею ввиду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес», — заявил Путин.

Президент добавил, что также готов пригласить американских инвесторов к участию в проекте по совместной добыче алюминия в Красноярском крае. Такие планы рассматривали еще власти Советского Союза

«Это правда капиталоемкий проект. По предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то миллиардов 15 [долларов]», — добавил Путин.

По его словам, такое сотрудничество выгодно обеим сторонам, американские компании получат крупные объемы алюминия для своего рынка по приемлемым рыночным ценам.

В ходе интервью президент России Владимир Путин положительно оценил возможность договоренностей с США п о сокращению программы вооружений на 50%. Глава государства допустил, что в этом случае к инициативе по двукратному уменьшению расходов на оборонно-промышленный сектор мог присоединиться Китай, к которому американцы уже подбирали различные подходы для решения вопроса о стратегических наступательных вооружениях.