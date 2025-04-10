Раскрыты договоренности РФ и США по дорожной карте в Стамбуле

МИД: Россия и США разработают дорожную карту по конфискованной дипсобственности

Российские и американские делегаты в Стамбуле договорились разработать дорожную карту по возвращению конфискованных властями США шести российских дипломатических объектов. Об этом сообщил МИД России .

Возглавлявший российскую делегацию посол России в США Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря по делам России и Центральной Европы Соната Коултер обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность.

Делегаты условились разработать дорожную карту по возвращению конфискованных американскими властями шести объектов дипломатической недвижимости, являющихся собственностью РФ.

«Посол России Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба», — уточнили в МИД.

Ранее в Госдепе США сообщили, что в Стамбуле российские и американские делегаты договорились обеспечить стабильное банковское обслуживание дипмиссий.