Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз

Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с церемонии подписания на полях Российско-Саудовского делового форума.

От России в подписании документа принял участие вице-премьер Александр Новак.

Российско-Саудовский деловой форум, а также комиссия стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству проходят 1 декабря в Эр-Рияде.

В ноябре правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований. Кроме того, аналогичные планы распространяются на Малайзию. Цель — увеличить въездной туристический поток до 16 миллионов человек к 2030 году.

Ранее президент России Владимир Путин ранее подписал указ о безвизовом въезде граждан Китая на срок до 30 дней. Документ вступил в силу 1 декабря.