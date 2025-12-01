Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР

Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая на срок до 30 дней

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан Китая на срок до 30 дней. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

При этом новая норма не распространяется на граждан Китая, прибывших в Россию для получения образования, журналистской или трудовой деятельности. Указ вступил в законную силу со дня подписания 1 декабря.

В сентябре МИД Китая объявил о введении пробного 30-дневного безвизового въезда для россиян с общегражданскими заграничными паспортами.

Новая политика КНР распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с деловыми и туристическими целями, а также для участия в гуманитарных обменах, с целью транзита или посещения родственников.

Путин отмечал, что взаимная отмена виз станет положительным взрывом в развитии отношений между Россией и Китаем.