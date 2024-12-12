Россия и ОАЭ выступили за проведение международной встречи по Сирии

Лавров и Аль Нахайян выступили за международную встречу с участием сил САР

В ходе телефонного разговора главы МИД России Сергей Лавров и ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян высказались за скорейшее проведение международной встречи, на которой будет запущен инклюзивный диалог с участием всех политических сил Сирии. Подробности сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Особо отмечена важность обеспечения преемственности структур „переходного периода“ для сохранения суверенитета, территориальной целостности и единства САР», — отметили в МИД.

Министры согласились, что специальный посланник Генерального секретаря ООН Гейр Педерсен должен в ближайшее время устроить эту встречу. Лавров и Нахайян договорились работать с представителями всех сирийских сил и ответственными сторонами, чтобы как можно скорее реализовать эту идею.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что безопасность находящихся в Сирии россиян является приоритетом для страны. Она охарактеризовала ситуацию в Сирии как драматическую и выразила надежду на нормализацию обстановки в будущем.

Стало известно, что новые власти Сирии рассмотрят вопрос о будущем российских военных баз и примут решение, наиболее соответствующее ожидаемому новому политическому курсу.