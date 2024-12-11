Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе российских военных баз

Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о дальнейшем функционировании российских военных баз и примут решение, которое будет лучше всего соответствовать ожидаемому новому политическому курсу. Об этом заявил ТАСС бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии Мухаммед Аллуш.

«Этот вопрос обязательно рассмотрят с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — сообщил он.

При этом официальный представитель Сирии в ООН Кусей ад-Дахак ушел от прямого ответа на этот вопрос.

Ранее газета The Washington Post писала, что российские военные покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии. Первую из них они занимали с 2019 года, после того как оттуда ушли американцы, а вторую — на границе с Турцией — использовали для мониторинга соглашения о прекращении огня.