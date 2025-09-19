Россия и Лаос начали совместные военные учения «Ларос-2025»

В Лаосе состоялось торжественное открытие совместных российско-лаосских военных учений «Ларос-2025». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Мероприятие приурочено к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики», — заявили в ведомстве.

В Лаосе показали современные образцы оружия и техники ВС России. Во время учений солдаты Народной армии республики отработали практические действия в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа.

Учения проходят под лозунгом «Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность», который указывает на усиление военного союза между двумя государствами. Процесс продлится до 25 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин появился в военной форме на учениях в Мулино. На Западе это расценили как политический сигнал. Российская сторона показала силу в момент, когда американский лидер Дональд Трамп посещал Великобританию.