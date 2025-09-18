«Политический сигнал». На Западе увидели символизм в появлении Путина в военной форме на учениях

Президент России Владимир Путин появился на учениях на полигоне Мулино «Запад-2025» в военной форме. Это стало мощным политическим сигналом Западу, заявили в газете The Sun .

Учения проходили в Нижегородской области, в 800 километрах от линии фронта. На Западе увидели символизм ситуации — Россия продемонстрировала силу в момент посещения президента США Дональда Трампа Великобритании.

Появившись в военной форме, Путин подчеркнул свою роль верховного главнокомандующего.

«На фоне визита Трампа в Виндзор и регулярных поездок Зеленского на фронт, его выход в камуфляже выглядит как элемент борьбы символов и имиджей на международной арене», — отметили в газете.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» включали элементы ядерного сценария, и это стало неожиданностью для Белого дома. По словам Путина, в маневрах задействовано 100 тысяч военнослужащих, 10 тысяч единиц техники, 333 самолета, а также более 240 кораблей и подводных лодок. В мероприятиях приняли участие 25 иностранных делегаций.

Учения начались 12 сентября и завершились 17-го. Они проходили на территории двух стран и стали одним из ключевых этапов совместной подготовки российской и белорусской армий.