Россия и КНДР договорились о немедленной поддержке при нападении

Медведев: договор между Россией и КНДР предусматривает поддержку при нападении

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей подразумевает, что в случае нападения на одну из стран другая немедленно окажет поддержку, в том числе военную. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью RT .

Он отметил, что договор с КНДР о взаимной помощи и поддержке был и раньше, а теперь это закрепили на новом уровне.

«Это было, и это осталось», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Ранее главы МИД России и Северной Кореи Сергей Лавров и Цой Сон Хи подтвердили намерения стран выполнять положения договора и отметили, что отношения двух стран благодаря ему вышли на новый уровень.

Президент России Владимир Путин тоже называл соглашение прорывным.