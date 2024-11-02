РФ и КНДР подтвердили намерение выполнять Договор о всеобъемлющем партнерстве

Главы МИД России и Северной Кореи Сергей Лавров и Цой Сон Хи подтвердили намерение стран выполнять положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что соглашение вывело отношения двух стран на новый качественный уровень. Россия и КНДР договорились продолжать консультации на уровне министров иностранных дел и диалог по линии министерств.

Договор заключили в июне в Пхеньяне во время государственного визита Владимира Путина. Сам российский лидер назвал документ прорывным и отражающим стремление обеих стран не останавливаться на достигнутом. А 24 октября Госдума ратифицировала это соглашение.

В договоре, среди прочего, говорится, что если на одно из двух государств нападут, другое обязуется оказывать военную и другую необходимую помощь.