Россия и Китай расширят авиасообщение

Россия и Китай договорились о расширении авиасообщения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на совместное коммюнике по итогам встречи глав правительств двух государств, которая прошла накануне в Ханчжоу.

«Поощрять расширение <…> пассажирского и грузового сообщения между Россией и Китаем на основе рыночных принципов», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Россия и КНР подписали дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации, которая охватит 2026–2030 годы.

Также государства договорились оказывать друг другу взаимную поддержку по затрагивающим их ключевые интересы вопросам.