Россия и Китай договорились о взаимной поддержке по ключевым вопросам

Россия и Китай договорились оказывать друг другу взаимную поддержку по затрагивающим их ключевые интересы вопросам. Об этом говорится в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств стран, сообщило РИА «Новости» .

«Стороны будут неизменно оказывать друг другу взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их серьезные озабоченности и ключевые интересы», — говорится в документе.

Также страны продолжат надлежащим образом отвечать на внешние вызовы и укреплять сотрудничество во всех сферах.

«В духе дружбы, вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, обоюдного выигрыша и взаимной выгоды, рассматривая друг друга в качестве приоритетных партнеров, Стороны продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах», — подчеркивается в коммюнике.

Ранее Дмитрий Песков сообщил о постоянном контакте главы государства Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином.