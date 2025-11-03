Россия и КНР подписали дорожную карту сотрудничества по спутниковой навигации

Россия и Китай приняли дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации. Об этом сообщило РИА «Новости».

В понедельник, 3 ноября, глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в КНР с двухдневным визитом. Одним из первых мероприятий стала 30-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, в которой также участвовал премьер Госсовета КНР Ли Цян.

На встрече стороны приняли ряд документов о сотрудничестве. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь подписали дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации, которая охватит 2026–2030 годы.

