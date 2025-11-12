Россия и Казахстан договорились о завозе амурских тигров

Россия и Казахстан подписали соглашение, согласно которому на территорию республики будут завозить амурских тигров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Договор заключили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и его казахстанский коллега Ерлан Нысанбаев. Они подписали совместный план мероприятий по подготовке к ввозу хищников и их первичной адаптации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с двухдневным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Путиным и обсудил с ним вопросы сотрудничества.

После официального ужин лидеры беседовали за чашкой чая в неформальной обстановке. Российский президент отметил, что разговоры с казахстанским коллегой были конструктивными и содержательными.