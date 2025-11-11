Токаев назвал Путина «старшим товарищем» и получил приглашение на чай в Кремле

Путин пригласил Токаева на чай после ужина в Кремле

Президент России Владимир Путин во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева предложил продолжить разговор после официального ужина в неформальной обстановке. О визите казахстанского лидера сообщила пресс-служба Кремля.

Российский глава отметил, что встреча пройдет в спокойной, дружеской атмосфере, и добавил, что намерен пригласить казахстанского коллегу к себе, чтобы обсудить оставшиеся вопросы за чашкой чая.

Касым-Жомарт Токаев заметил, что рад возможности провести откровенный разговор в неофициальной обстановке. Он добавил, что хотел бы поделиться своими соображениями и наблюдениями с российским президентом, которого назвал старшим товарищем.

Глава Казахстана прибыл в российскую столицу 11 ноября. Его визит продлится два дня. Пресс-секретарь Кремля допускал, что Владимир Путин в беседе с Токаевым может затронуть вопрос урегулирования украинского кризиса.

Ранее Казахстан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине.