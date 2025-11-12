Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым

Президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи подпишут большой пакет документов. Об этом на пресс-конференции сообщил российский лидер.

«У нас состоялись весьма содержательные и продуктивные переговоры и вчера вечером в непринужденной неформальной обстановке, и сегодня в течение дня эта работа идет», — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что странам необходимо создавать собственные технологические платформы и готовить кадры для них. Путин предложил подумать над тем, чтобы совместно с Казахстаном сделать образовательную программу подготовки технических специалистов.

Президент напомнил, что значительное число приезжающих в Россию казахстанских студентов изучают именно инженерные дисциплины.

Ранее Токаев пригласил российского коллегу посетить Казахстан с госвизитом. Российский лидер подчеркнул, что с удовольствием приедет.