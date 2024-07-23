Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем сотрудничестве и в скором времени подпишут его. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД Андрей Руденко.

«Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события», — заявил дипломат.

По его словам, документ готовили два с половиной года, и теперь его можно считать завершенным. Он поднимет статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Руденко добавил, что финальные консультации представителей внешнеполитических ведомств обеих стран состоялись в Москве 21 июня.

Недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что дорожит хорошими отношениями с Россией и Китаем. Он назвал Россию ценным стратегическим союзником.