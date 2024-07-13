Избранный президент Ирана Пезешкиан назвал РФ ценным стратегическим союзником

Фото: РИА «Новости»

Избранный иранский президент Масуд Пезешкиан дорожит хорошими отношениями с Россией и Китаем. Это следует из его адресованного мировому сообществу послания, которое разместила у себя газета Tehran Times.

В документе глава государства отметил, что Россия стала соседом и ценным стратегическим союзником Ирана. Правительство государства продолжит укреплять сотрудничество стран.

«Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу», — заявил Пезешкиан.

Ранее российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил Масуда Пезешкиана с победой. Он пожелал ему успехов в новой должности. До этого президент РФ отправил ему телеграмму, где выразил надежду, что страны будут наращивать сотрудничество по всем направлениям.

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