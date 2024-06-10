Россия и Иран обсудили стратегическое партнерство

МИД России и Ирана обсудили работу над новым всеобъемлющим договором

Фото: РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни обсудили в Нижнем Новгороде формирование стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипведомства.

«Особое внимание было уделено завершению работы над текстом нового всеобъемлющего межгосударственного договора, основные параметры которого согласованы обеими сторонами», — указали в МИД России.

Стороны обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам.

Лавров провел совещание с коллегами из стран БРИКС. Он назвал расширение объединения наглядным подтверждением постепенного формирования многополярного миропорядка.

До этого министр прибыл с официальным визитом в Гвинею. Там он принимал участие в двусторонних контактах.

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