Россия и Иран обсудили стратегическое партнерство

Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни обсудили в Нижнем Новгороде формирование стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипведомства.
«Особое внимание было уделено завершению работы над текстом нового всеобъемлющего межгосударственного договора, основные параметры которого согласованы обеими сторонами», — указали в МИД России.
Стороны обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам.