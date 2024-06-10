Лавров назвал путь к новому миропорядку долгим и тернистым

Путь к новому мироустройству будет долгим и тернистым, особенно учитывая попытки США помешать этому. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании с коллегами из стран БРИКС.

Он назвал расширение объединения наглядным подтверждением постепенного формирования многополярного миропорядка. Министр отметил, что появляются новые центры принятия важных политических решений, в том числе в странах глобального Юга и Востока, выступающих за «более справедливый уклад на основе суверенного равенства государств».

«Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым», — процитировало Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что США и союзники пытаются повлиять на происходящее путем «санкционного давления, финансового шантажа» и «силовыми методами».

О том, что гегемония Запада ушла в прошлое, и формировании нового миропорядка ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.