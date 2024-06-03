Прилет Лаврова в Гвинею сняли на видео

Глава МИД России Лавров прибыл в Гвинею в рамках турне по Африке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Гвинею. Его самолет приземлился в городе Конакри. Встречу делегации на взлетно-посадочной полосе показал МИД России .

У трапа Лаврова встретили официальные лица. Чиновники тепло поприветствовали министра. В Гвинее он примет участие в двусторонних контактах.

Лавров приезжал в Гвинею в 2013 году, а его последняя поездка по Африке завершилась в 2023 году. За прошедшие два года министр посетил Египет, Уганду, Эфиопию, Республику Конго, Эсватини, ЮАР, Эритрею, Анголу, Мавританию, Судан, Мали, Мозамбик, Бурунди и Кению. Он обсудил с коллегами двусторонние отношения и направления сотрудничества, осудил политику США в отношении Африки и провокации западных СМИ.

Делегации африканских стран приедут на ПМЭФ-2024, который откроется 5 июня. Почти 130 стран мира подтвердили участие в форуме.