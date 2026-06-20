Россия и Иран договорились о возврате специалистов на АЭС «Бушер»

Россия и Иран достигли договоренности о скором возвращении российских специалистов для продолжения строительства второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер». Об этом заявил замминистра энергетики Ирана Мостафа Раджаби Машхади в интервью агентству Farda .

Двусторонние переговоры прошли на полях встречи министров стран — членов ШОС. Во время беседы российская сторона подтвердила, что специалисты, занятые в возведении новых энергоблоков, в ближайшее время вернутся в Иран.

Ранее их возвращение обсуждали на фоне изменения ситуации в регионе после подписания меморандума между США и Ираном. Подробности о сроках и количестве специалистов не уточняются.

В апреле Росатом вывез с АЭС «Бушер» более 600 сотрудников. На площадке остались лишь 20 работников-добровольцев, в том числе руководитель филиала, его заместители, инженеры и работники блока безопасности.