Росатом вывез с АЭС «Бушер» в Иране более 600 сотрудников

Росатом закончил эвакуацию своих сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране. Об этом ТАСС сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, с начала военных действий вывезли более 600 человек. На площадке станции остались 20 добровольцев, еще четыре человека находятся в Тегеране.

Ранее Лихачев рассказывал, что на АЭС остались руководитель филиала, его заместители, работники блока безопасности и технические инженеры. Им предстоит обеспечивать сохранность жилого городка, механизмов и объектов стройки. Гендиректор уточнил, что Россия не ставит крест на станции, поэтому учитывает возможность скорого возвращения сотрудников.

Эвакуацию с «Бушера» проводили в несколько этапов. Через Армению в Россию вернулись более 500 сотрудников: они прибыли туда через пограничный переход «Нурдуз — Агарак».