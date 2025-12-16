Россия и Индия задумались о безвизовом групповом туризме

Россия обсуждает с Индией запуск групповых безвизовых поездок для туристов. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД Евгений Иванов.

По его словам, отмену виз для групп туристов также обговаривают с другими странами.

«Мы работаем по всем направлениям. По Индии обсуждается безвизовый групповой туризм», — заявил Иванов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров с Владимиром Путиным 5 декабря поднимал визовый вопрос для туристов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что отношения двух стран не сводятся к схеме «купи-продай», партнерство носит стратегический и исторический характер. Кроме того, страны одинаково видят устройство будущего миропорядка.

Также замглавы МИД Андрей Руденко анонсировал переговоры по запуску платежной системы RuPay и карт «Мир» в Индии.