Россия и Белоруссия подпишут договор о гарантиях безопасности

Россия и Белоруссия укрепили двустороннее сотрудничество, включая взаимодействие в рамках Союзного государства, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков. По его словам, уже в декабре страны намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности, сообщило БелТА .

Министр иностранных дел назвал рекордным уровень взаимодействия России и Белоруссии. Отметил он и эффективное сотрудничество двух правительств, а также впечатляющие цифры в товарообороте. Рыженков напомнил, что в декабре будут праздновать 25-летие со дня подписания Договора о Союзном государстве. К этой дате стороны намерены подписать еще один важный документ.

«Мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран», — уточнил глава МИД Белоруссии и добавил, что в соглашение заложат принципы использования обычного и ядерного вооружения.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в РФ сконцентрирован так называемый советский ядерный щит. Именно из-за него США «не знают», что делать с Россией и Белоруссией, потому что опасаются жесткого ответа.