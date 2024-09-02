Лукашенко рассказал о затруднительном положении Запада из-за ядерного щита России

Страны Запада пока не имеют представления о том, что делать с Россией и Белоруссией, которые обладают ядерным оружием. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на мероприятии «Открытый микрофон с президентом» со студентами вузов Витебской области, его процитировало БелТА .

«Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, — нас бы не было. Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись», — предположил он.

Президент Белоруссии констатировал, что западная элита привыкла к «сытой и хорошей жизни», и поэтому ее представители не хотят идти на риск. Он добавил, что если бы ядерное оружие имели только США, то они обязательно ударили бы им по России и Белоруссии.

Ранее президент Путин назвал Лукашенко настоящим патриотом и отметил, что дорожит товарищескими отношениями с ним. Также он поздравил белорусского коллегу с 70-летием, сообщил RT.