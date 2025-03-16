Россия довела до США озабоченности по перемирию на Украине

Ушаков: Россия довела до США озабоченности по предложению о перемирии на Украине

Россия довела до представителей США свои озабоченности по предложению о перемирии на Украине. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Наши озабоченности всем хорошо известны, и мы их довели и до американцев», — сказал он.

Ранее Ушаков заявлял, что Россия воспринимает все призывы к перемирию на Украине как попытку дать время на перевооружение и передышку украинским войскам.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о 30-дневном прекращении огня на Украине.

Республиканец надеется получить согласие российского президента Владимира Путина. Позднее он заявил, что отказ России от перемирия станет для него большим разочарованием.

Путин поддержал идею США 30-дневном перемирии на Украине, но предупредил о нескольких нюансах.