Россия будет наблюдать за реакцией международных организаций на арест Дурова

Захарова: Россия продолжит следить за реакцией в мире на задержание Дурова

РФ продолжит отслеживать комментарии международных организаций на ситуацию с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, стоит учесть то, как некоторые организации и объединения применяли политическое, информационное и психологическое давления на Россию. Дипломат уточнила, что российская сторона внимательно проследит, как международные структуры отнесутся к вопросам, связанным с охраной прав человека и свободы слова.

Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже, когда он пересек границу. Основатель мессенджера вылетел на частном самолете из Азербайджана в Париж и планировал провести там вечер. Его задержали по ордеру, выданному Национальным управлением судебной полиции Франции.

Российское посольство связалось с французской стороной в связи с арестом предпринимателя. Сейчас дипведомство ожидает подробной информации от руководства Франции.

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