Фон дер Ляйен сочла ошибкой возврат к импорту топлива из России

Возврат к импорту энергоресурсов из России будет ошибкой для Европы. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пленарной сессии Европейского парламента.

«Некоторые утверждают, что мы должны отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой», — сказала она.

Глава ЕК добавила, что подобный шаг может сделать европейские государства более зависимыми, уязвимыми и слабыми. Она призвала придерживаться нынешнего курса долгосрочной стратегии.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС отменить санкции против российских газа и нефти.