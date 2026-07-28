Политики на Западе рассчитывали в 90-е годы, что Россия распадется на княжества, которыми удобно управлять. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на форуме «Территория смыслов», сообщил ТАСС .

Вопрос о будущем России остро встал, по его словам, после распада СССР. Песков сообщил, что страну трясло, будущий президент Владимир Путин еще не пришел к власти.

«Было непонятно, Россия устоит или нет. На Западе очень многие хотели, чтобы осталось Московское княжество, княжество в Свердловске, в Екатеринбурге. Мелкие страны, которые можно потом съесть без отрыжки», — сказал он.

Ранее Песков рассказал о том, как выстроена коммуникация президента с сотрудниками аппарата. По его словам, они могут не опасаться звонка от начальства посреди отпуска.