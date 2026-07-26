Песков сообщил, что Путин никогда не звонит сотрудникам администрации по телефону

Песков: Путин не звонит подчиненным по телефону, он пользуется спецсвязью

Президент России Владимир Путин никогда не звонит подчиненным по стационарному либо мобильному телефону, все общение происходит по спецсвязи. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.

Возможность уйти в полноценный отпуск у сотрудников администрации президента зависит от множества факторов, рассказал пресс-секретарь.

«У каждого может быть отдельная ситуация, у каждого может быть отдельный график», — поделился Песков.

Зато звонков от руководителя во время отдыха Песков может не опасаться: Путин никогда не пользуется для общения с подчиненными обычной телефонной сетью, разговоры происходят только по спецсвязи. А в отпуске ее, как правило, нет, добавил представитель Кремля.

Сам президент этим летом не отдыхал. Он давно не брал отпуск, но иногда устраивает себе выходной.

Ранее Песков рассказал, что восстанавливать энергию во время долгой работы ему помогает изюм.