Путин назвал бессмысленным восстановление СССР

Восстановление СССР исключено, у России нет такой цели. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Глава государства ответил на вопрос журналистов о том, стремится ли он к возрождению Советского Союза.

«Реинтеграция чего? Советского Союза? Нет, конечно, это просто исключено. Таких целей нет. Это бессмысленно. Это нецелесообразно», — отметил он.

Кроме того, в нынешних обстоятельствах восстановление СССР радикально повлияет на национальный и религиозный состав Российской Федерации.

Путин подчеркнул, что не нужно искать виноватых в распаде Советского Союза, связав этот процесс с его политико-экономическим устройством.

Также российский лидер сказал, что не хочет возвращаться в G8. Путин напомнил, что перестал посещать саммиты «Большой восьмерки» до украинского кризиса 2014 года.