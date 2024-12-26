Россия ожидает проблемы в ОБСЕ из-за председательства Финляндии в 2025 году. Об этом заявил РИА «Новости» постоянный представитель при организации Александр Лукашевич.

«Более того, Финляндия в конце следующего года также возглавит Форум по сотрудничеству в области безопасности. Таким образом, накануне Совета министров в Вене мы можем ожидать серьезные проблемы, учитывая агрессивно антироссийский настрой этой страны», — подчеркнул дипломат.

Постпред также допустил, что страна сможет «проложить тропинку» для будущего и сохранить этот канал связи, однако возможно, что финские власти окончательно разрушат площадку.

«Здесь нужна ответственность», — заключил Лукашевич.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик ранее назвал слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о подготовке страны к вступлению в ЕС и НАТО дискредитацией организации.