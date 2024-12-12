Тот факт, что спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш пообещал начать подготовку Украины к вступлению в ЕС и НАТО, только дискредитирует ту организацию. Такое мнение выразил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, такое заявление противоречит самой сути ОБСЕ, организации, которая призвана решать вопросы безопасности, а не помогать разобщить страны и нарастить эскалацию с помощью провокационных шагов в сторону других членов, в частности, России.

Белик подчеркнул, что ОБСЕ, по сути, перестала выполнять свои функции, потеряла авторитет и стада марионеткой Запада.