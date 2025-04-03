России нужны гарантии. О чем могут договориться Дмитриев и Уиткофф в Вашингтоне

Станкевич сделал прогноз об итогах встречи Дмитриева и Уиткоффа в Вашингтоне

Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев прибыл в США, где проводит встречу со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Что они обсуждают и о чем могут договориться, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич.

По его мнению, основными темами станут мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры и черноморская сделка.

«Речь идет о торговле продовольствием и удобрениями. Чтобы Россия могла осуществлять эту торговлю свободно, нужно освободить это направление от санкций, чтобы Россия могла производить продовольствие и удобрения, грузить на корабли, возить до нужных портов, получать там обслуживание. Перевозки должны быть застрахованы, а Россия должна получать оплату за свои поставки», — заявил Станкевич.

Для этого, предположил эксперт, Россия готова объявить мораторий на удары по украинским морским портам. Однако для этого ей нужны гарантии, что на Украину после этого не начнут завозить морем оружие и боеприпасы.

Кроме того, Дмитриев и Уиткофф могут обсудить перспективы сотрудничества по разработке редкоземельных металлов, добавил политолог.

Телеканал CNN сообщил, что для этого визита с главы РФПИ даже сняли санкции, которые ввела еще в 2022 году администрация Джо Байдена.