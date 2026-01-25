России и Белоруссии пришлось уделять повышенное внимание обороне из-за внешних угроз

Россия и Белоруссия из-за внешних угроз безопасности Союзного государства вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Принимая во внимание внешние угрозы безопасности Союзному государству, Россия и Белоруссия вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны», — сказал Полищук.

Также Полищук отметил, что Россия рассматривает возможность проведения учений по отработке применения тактического ядерного оружия в будущем. Он напомнил, что летом 2024 года белорусские военные уже участвовали в одном из этапов учений нестратегических ядерных сил. Во время маневров стороны отработали совместную подготовку к боевому применению НСЯО.

Накануне стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично проводит проверку готовности Вооруженных сил страны. Цель — увидеть объективную картину и реальное состояние войск, а также оценить действия военных.